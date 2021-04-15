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Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Майе Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство.
В регионе
15 апреля 2021 г. 17:01
Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Майе Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель КС этой страны Домника Маноле по итогам состоявшегося заседания, на котором рассматривался запрос главы государства о возможности проведения досрочных выборов.

"Конституционный суд констатирует наличие соответствующих обстоятельств для роспуска парламента", - сказала Маноле. По ее словам, за это решение проголосовали трое из пяти судей, остальные высказались против. Это решение позволяет Санду своим указом распустить парламент и назначить досрочные выборы. Согласно местным законам, они проводятся по мажоритарной системе не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после даты роспуска парламента.

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Версия на английском языке Moldova's Constitutional Court allows president to dissolve parliament

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