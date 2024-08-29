Конституционный суд Грузии рассматривает иски о приостановке и отмене закона об иноагентах

Конституционный суд Грузии приступает к рассмотрению исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению исков против закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Грузия.

Иски в Конституционный суд с требованием упразднения этого закона подали прозападные оппозиционные партии, НПО, СМИ и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они заявили, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.

На данном этапе суду предстоит решить, давать ли искам ход.

Парламент Грузии в мае принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который предусматривает регистрацию и прозрачность финансовых деклараций неправительственных организаций и СМИ, получающих более 80% доходов из-за рубежа, в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы.

С 1 августа должна была начаться регистрация таких организаций в реестре при Минфине Грузии, однако этого пока не произошло. Неправительственные организации ожидают решения Конституционного суда.