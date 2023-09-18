О нас

Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента

Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца.
В регионе
18 сентября 2023 г. 16:50
Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"В связи с повышенным общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 (депутаты парламента Грузии: Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе и другие (всего 80 депутатов) по вопросу об импичмента президенту Грузии", - говорится в сообщении.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии в Конституционный суд 12 сентября. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства.

Отметим, что президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi