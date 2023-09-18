Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца.

Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов в связи с импичментом президента Саломе Зурабишвили, судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"В связи с повышенным общественным интересом Конституционный суд Грузии считает целесообразным распространить информацию относительно конституционного представления № 1797 (депутаты парламента Грузии: Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили, Мамука Мдинарадзе и другие (всего 80 депутатов) по вопросу об импичмента президенту Грузии", - говорится в сообщении.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" внесла конституционное представление вместе с письменным требованием 80 депутатов от большинства для запуска процедуры импичмента президенту Грузии в Конституционный суд 12 сентября. Правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне без одобрения правительства.

Отметим, что президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если это решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев.