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Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся

Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся Референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана признан состоявшимся, поскольку более половины граждан страны, внесенных в списки избирателей, к 13:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени) проголосовали на участках.
В регионе
30 апреля 2023 г. 13:24
Конституционный референдум в Узбекистане признан состоявшимся

Референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана признан состоявшимся, поскольку более половины граждан страны, внесенных в списки избирателей, к 13:00 (12:00 по бакинскому времени) проголосовали на участках.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров.

В соответствии с законодательством Узбекистана референдум считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

"По состоянию на 13 часов число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% от числа внесенных в списки граждан. Эти цифры означают, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся", - сказал Кучкаров на брифинге.

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