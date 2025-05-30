Константин Гамсахурдиа: Книжный уголок Азербайджана станет полезной дискуссионной площадкой

Книжный уголок Азербайджана в Национальной библиотеке Грузии станет полезной дискуссионной площадкой.

Книжный уголок Азербайджана в Национальной библиотеке Грузии станет полезной дискуссионной площадкой.

Об этом грузинскому бюро Report заявил директор библиотеки Константин Гамсахурдиа на церемонии открытия книжного уголка Азербайджана в возглавляемом им учреждении.

Он назвал открытие данного уголка очередным проявлением дружбы между Грузией и Азербайджаном и символическим событием, которое служит дальнейшему укреплению братских отношений.

"Здесь будут организовываться дискуссии, диалоги и литературные встречи, посвященные азербайджанской и грузинской культуре, литературе, философии, научным и переводческим школам. Наша цель - превратить это пространство в площадку для обмена идеями", - сказал директор.

Гамсахурдиа подчеркнул, что реализация совместных проектов в области науки и культуры еще больше укрепит традиции исторического единства и сотрудничества в регионе.