Консорциум организаций стран Шелкового пути начнет работу в этом году

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года планируется первое заседание консорциума аналитических организаций стран Шелкового пути. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом в ходе пресс-конференции заявил директор Казахстанского института стратегических исследований Ерлан Карин.

"В октябре текущего года мы планируем проведение еще одного важного мероприятия касательно Шелкового пути. Эта тема находится в зоне особого приоритета у нас, Казахстанского института стратегических исследований. Начиная с прошлого года, мы провели ряд таких важных мероприятий и экспертных исследований, на которых выдвигали идею о создании консорциума аналитических организаций стран Шелкового пути. И уже есть предварительные договоренности, по которым мы в октябре проведем первое заседание аналитического консорциума, в который войдут мозговые центры не только Китая и Казахстана, мы туда пригласили кыргызских, азербайджанских, турецких, иранских, российских и европейских экспертов. Создание данного консорциума позволит нам обсуждать все проекты в широком контексте и с разных точек зрения", - сообщил Ерлан Карин.