Конгрессмены США выступили за ужесточение требований для передачи Турции F-16

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая ужесточает требования для передачи Турции американских истребителей F-16.

Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая ужесточает требования для передачи Турции американских истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа был опубликован на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Предложенная демократом Крисом Паппасом (от штата Нью-Гэмпшир) поправка запрещает администрации США продавать Турции или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Кроме того, администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, предпринимаемых для того, чтобы самолеты F-16 не использовались Турцией "для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции".

В поддержку поправки проголосовали 244 законодателя, 179 выступили против. По самому проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) Палата представителей, как ожидается, проголосует в четверг вечером.

Собственную версию проекта оборонного бюджета предстоит также одобрить Сенату Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту страны Джо Байдену. Обычно весь этот процесс длится до осени - начала зимы, но из-за ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс он может затянуться.