Конгресс США возвращается к дискуссиям о ядерной сделке с Ираном

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Конгресс США во вторник возвращается к работе после летних каникул и почти сразу же возобновляет дискуссии о соглашении по ядерной программе Ирана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Решение, которое примут американские законодатели, во многом определит дальнейшую судьбу договоренности с Исламской Республикой, заключенной 14 июля в Вене пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

Чтобы провести голосование по поводу ядерной сделки с Ираном, у Сената и Палаты представителей осталось меньше двух недель. Срок в 60 дней, который они сами отвели себе на обсуждение этого документа, истекает 17 сентября.

Сенаторы пока не определили, когда они выскажут окончательное мнение о соглашении по иранской ядерной программе, а конгрессмены планируют сделать это уже до конца текущей недели. После разговора со спикером Палаты представителей Джоном Бейнером лидер демократов Нэнси Пелоси сообщила, что дебаты, вероятно, возобновятся в среду, а голосование состоится не позже пятницы.