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    Конгресс США может запретить продажу американских ракет Грузии

    Соответствующий проект закона подготовлен сенатором-республиканцем Полом Рэндом© Report

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В американском конгрессе  предложили запретить продажу ракет из США в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий проект закона подготовлен сенатором-республиканцем Полом Рэндом.

    В частности, "в связи с неодобрением предлагаемой иностранной военной продажи правительству Грузии" Пол Рэнд хочет запретить продажу Тбилиси 410 ракет Javelin, а также 72 блока прицельно-пускового оборудования.

    В случае, если в конгресс одобрит проект Рэнда, а затем президент США Дональд Трамп подпишет соответствующий закон, то документ вступит в силу и заблокирует поставки американских ракет в Грузию.

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