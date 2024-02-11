Конгресс одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже ей 40 новых и модернизации имеющихся на вооружении истребителей F-16.

Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже ей 40 новых и модернизации имеющихся на вооружении истребителей F-16.

Как передает Report , об этом сообщило американское посольство в Анкаре на своей странице в X.

"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками", - приводит посольство заявление главы дипмиссии Джеффри Флейка.

Начавшийся 26 января двухнедельный процесс рассмотрения турецкой заявки был завершен без каких-либо препятствий для дальнейшей реализации сделки.

Напомним, что Государственный департамент США 27 января одобрил продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на $23 млрд.