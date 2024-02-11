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Конгресс одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Конгресс одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16 Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже ей 40 новых и модернизации имеющихся на вооружении истребителей F-16.
В регионе
11 февраля 2024 г. 11:51
Конгресс одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже ей 40 новых и модернизации имеющихся на вооружении истребителей F-16.

Как передает Report, об этом сообщило американское посольство в Анкаре на своей странице в X.

"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками", - приводит посольство заявление главы дипмиссии Джеффри Флейка.

Начавшийся 26 января двухнедельный процесс рассмотрения турецкой заявки был завершен без каких-либо препятствий для дальнейшей реализации сделки.

Напомним, что Государственный департамент США 27 января одобрил продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на $23 млрд.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Türkiyəyə “F-16”ların satışı ilə bağlı müqaviləni təsdiqləyib

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