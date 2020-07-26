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Конфликт между азербайджанцами и армянами в Грузии

Конфликт между азербайджанцами и армянами в Грузии В селе Садахлы Марнеульского района Грузии произошел конфликт между местными азербайджанцами и грузинами
В регионе
26 июля 2020 г. 19:52
Конфликт между азербайджанцами и армянами в Грузии

В селе Садахлы Марнеульского района Грузии произошел конфликт между местными азербайджанцами и грузинами.

Как передает местное бюро Report, причиной стал поступок сына местного полицейского-армянина.

Как сообщил председатель "Союза возрождения Садахлы" Сабир Мехдиев, этот человек, выходец из села Шаумян, на своем автомобиле с армянскими номерными знаками создал опасную ситуацию в центра села: "Он преградил дорогу другому автомобилю, в котором находились молодые азербайджанцы, и совершил непристойные действия. Возмущенные действиями молодого человека, жители деревни задержали его, и между сторонами разразился спор, переросший в драку. Армянин, ругал, оскорблял азербайджанцев и угрожал им.

Глава организации сказал, что жители деревни провели митинг с требованием отставки отца молодого человека из полиции: "В настоящее время обстановка в деревне спокойная, и по данному инциденту начато расследование".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlı və ermənilər arasında növbəti qarşıdurma olub
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