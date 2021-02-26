Конференция глав МИД "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта

Встреча министров иностранных дел в рамках девятой конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта.

Встреча министров иностранных дел в рамках девятой конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана по итогам заседания послов стран - участниц региональной инициативы.

Как сообщили в ведомстве, таджикистанский посол в Кабуле "объявил о готовности Таджикистана к проведению встречи старших экспертов и Девятой конференции министров иностранных дел "Сердца Азии - Стамбульского процесса" 29-30 марта 2021 года в городе Душанбе".

В МИД добавили, что замминистра иностранных дел Афганистана Мирвайс Наб поблагодарил таджикское правительство за сопредседательство в этом процессе, а также поддержку Афганистана. Участники встречи обсудили проектные документы к этой встрече - Душанбинскую декларацию, а также документы, касающиеся расширения возможностей для женщин, предотвращения стихийных бедствий.

"Сердце Азии - Стамбульский процесс" - региональная инициатива Афганистана и Турции, запущенная в 2011 году. Данный формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания в Афганистане и регионе в целом. Участниками "Стамбульского процесса" являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркмения и ОАЭ.