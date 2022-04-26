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"Кому нужна эта война? - Репортаж из села в Донецкой области

"Кому нужна эта война? - Репортаж из села в Донецкой области В селах Донецкой области Украины активизировались перестрелки. Вчера и сегодня шли тяжелые бои с сепаратистами, которые при поддержке российских Вооруженных сил пытаются ворваться в села. В частности, под интенсивным минометным, артиллерийским огнем наход
В регионе
26 апреля 2022 г. 20:52
Кому нужна эта война? - Репортаж из села в Донецкой области

В селах Донецкой области Украины активизировались перестрелки. Вчера и сегодня шли тяжелые бои с сепаратистами, которые при поддержке российских Вооруженных сил пытаются ворваться в села. В частности, под интенсивным минометным, артиллерийским огнем находятся Лиманский район и села, находящиеся на линии соприкосновения. Особенно под натиском сепаратистов так называемой "Донецкой народной республики" находятся села Александровка, Яцковка, Рубцы и Крымки.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report подготовил репортаж с места боевых действий.

Житель села Александровка Виктор Соренко сказал, что они подвергаются интенсивному обстрелу: "Вновь начался обстрел. Мы уже устали от обстрелов, больше не хотим воевать, хотим мирной жизни. Я сам по национальности молдаванин. В нашей деревне живут не русские, а в основном украинцы".

Жительница села Любовь Миягота говорит, что нападения сепаратистов и российской армии им надоели: "Наши дома разрушены. Это дом моего соседа. Мы не знаем, что делать, куда идти? Кому нужна эта война? Мы вели мирную жизнь".

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Версия на английском языке Фото"Who needs this war?" – Journalistic story from a war-torn Donetsk village
Версия на азербайджанском языке Фото"Bu müharibə kimə lazımdır?" - Donetskin döyüşlər gedən kəndindən REPORTAJ

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