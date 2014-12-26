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    Глава МИД Казахстана: Компромисс по статусу Каспия может быть достигнут на саммите в Астане

    Конвенция о статусе Каспия может быть подписана на саммите в 2016 году

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Астана не исключает выхода на подписание конвенции о правовом статусе Каспия к Каспийскому Саммиту, который состоится в столице Казахстана в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

    "Мы рассчитываем, что к нашему Саммиту в Астане мы сможем договориться, найти компромисс по оставшимся вопросам и выйти на принятие политического решения и, возможно, на подписание самой конвенции о правовом статусе на Астанинском Саммите", - заявил  Е. Идрисов сегодня на брифинге.

    "Конечно, это очень амбициозная задача. Глава государства дал конкретное поручение, и Казахстан будет принимать самые активные шаги для того, чтобы приблизить эту перспективу и насытить мощнейшим политическим содержанием предстоящий астанинский Саммит по Каспию", - добавил он.

    Глава МИД РК напомнил, что в этом году состоялся аналогичный Саммит в Астрахани в России, где "были приняты очень важные политические решения, которые приблизили перспективу выработки подписания всеобъемлющей конвенции о правовом статусе Каспия". 

    "Это будет важнейший документ по решениям Астраханского Саммита. Следующий саммит пройдет в Астане в 2016 году. Предстоит очень активное, кропотливое и непростая работа в рамках переговоров по Каспию", - подчеркнул Идрисов.

    По его словам, в Астане участники "каспийской пятерки" обсудят вопросы правового статуса водоема и военную составляющую вопроса безопасности в регионе.

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