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Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран

Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран Росавиация выпустила указания в адрес российских авиакомпаний, ограничивающие полеты на Ближний Восток.
В регионе
13 июня 2025 г. 13:35
Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран

Росавиация выпустила указания в адрес российских авиакомпаний, ограничивающие полеты на Ближний Восток.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов: Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; Не выполнять полеты в воздушном ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана", - сказали в ведомстве.

NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения - предварительно до 02:59 по московскому времени (03:59 по бакинскому времени) 26 июня.

Как подчеркнули в Росавиации, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

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