Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран

Росавиация выпустила указания в адрес российских авиакомпаний, ограничивающие полеты на Ближний Восток.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
"Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов: Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; Не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана", - сказали в ведомстве.
NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения - предварительно до 02:59 по московскому времени (03:59 по бакинскому времени) 26 июня.
Как подчеркнули в Росавиации, решение принято для обеспечения безопасности полетов.