Компания, управлявшая камерами на дорогах Еревана, присвоила более $1 млн

Основатели компании "Секьюрити дрим", по концессии управлявшей камерами наблюдения на дорогах Еревана, присвоили из госбюджета чуть больше 770 млн драмов (по текущему курсу около $2 млн).

Основатели компании "Секьюрити дрим", по концессии управлявшей камерами наблюдения на дорогах Еревана, присвоили из госбюджета чуть больше 770 млн драмов (по текущему курсу около $2 млн).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Следственный комитет со ссылкой на уголовное дело, следствие по которому завершилось.

В феврале 2017 года, по договору с Дорожной полицией Армении, "Секьюрити дрим" приступила к концессионному управлению, получая за это 10% собранных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также полную компенсацию расходов на обслуживание камер. Для обслуживания компания заключила субподряд с компанией Ellips GA.

В частности, сооснователем обеих этих компаний являлся Алексан Закарян, и он же в 2017-2019 годах был исполнительным директором Ellips GA. Вместе с партнерами по этим двум компаниям он составлял завышенные акты об оказании услуг, на основе которых "Секьюрити дрим" получала от Дорожной полиции лишние средства.

Как было отмечено выше, таким образом из бюджета Армении было незаконно присвоено чуть более 770 млн драмов.

В ходе следствия Закарян и его бизнес-партнеры возместили чуть больше 290 млн (по текущему курсу $750 тыс.), а в размере оставшейся суммы на их имущество был наложен арест.

Из шести обвиняемых по этому делу трое освобождены под залог, а остальные – под подписку о невыезде.