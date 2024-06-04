Компания свата Назарбаева вернула в госсобственность нефтяной терминал

По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 млн долларов.

По иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 гектаров, стоимостью 66 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

"Иск заявлен в целях возмещения ущерба, причиненного в результате неправомерного изъятия собственности иностранного инвестора компанией, принадлежащей Аскару Кулибаеву", - говорится в сообщении.

Принадлежащий ранее компании Аскара Кулибаева (отец Тимура Кулибаева – среднего зятя Нурсултана Назарбаева), терминал находится в акватории Актауского международного морского торгового порта.

"Установлено, что 2011 году нефтяной терминал отчужден в собственность компании Кулибаева. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск прокурора города Алматы удовлетворен, нефтяной терминал возвращен в собственность государства, судебный акт вступил в законную силу", - отметили в Генпрокуратуре.