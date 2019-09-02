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Компания Sanitek обвинила мэрию Еревана в невыплате 693 тыс. долларов

Компания Sanitek обвинила мэрию Еревана в невыплате 693 тыс. долларов

Уже несколько месяцев жители Еревана выражают возмущение в связи со скоплениями мусора по всему городу и сетуют на бездействие соответствующих служб, в частности, ереванского оператора - компании Sanitek. 

Как сообщает Report со ссылкой на армяские СМИ, компания Sanitek в распространенном в понедельник сообщении, содержащем письмо директора компании Николаса Эль Тавила к мэру Еревана Айку Марутяну, обвинила муниципалитет столицы в невыплате 330 млн драмов (693 000 долларов) по двум заключенным контрактам на уборку мусора. 

Мэр Еревана Айк Марутян неоднократно публично выражал неудовольствие в связи с работой компании Sanitek, подчеркивая, что ереванцы больше не будут терпеть работу подобного качества. 

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