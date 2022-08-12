Компания Baykar планирует построить в Украине сверхзвуковой БПЛА

Турецкая компания Baykar Makina планирует построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью фонду "Вернись живым" сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.
По его словам, строительства завода уже началось.
"У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас", – рассказал Байрактар.
Он отметил, что в Украине на заводе будут производиться также Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.