Компания Baykar планирует построить в Украине сверхзвуковой БПЛА

Турецкая компания Baykar Machine планирует построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.

Турецкая компания Baykar Makina планирует построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью фонду "Вернись живым" сообщил гендиректор компании Халук Байрактар.

По его словам, строительства завода уже началось.

"У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас", – рассказал Байрактар.

Он отметил, что в Украине на заводе будут производиться также Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.