Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"

Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три безпилотника "Байрактар" бесплатно.

Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три безпилотника "Байрактар" бесплатно.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter компании.

Отмечается, что Baykar осведомлена, что кампания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины.

"Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании.

При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.