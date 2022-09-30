Компании из РФ примут участие в подготовке плана по модернизации ТЭК Туркменистана

Туркменистан и Россия разработают план по модернизации топливно-энергетического комплекса Туркменистана и создать совместные предприятия.

Туркменистан и Россия разработают план по модернизации топливно-энергетического комплекса Туркменистана и создать совместные предприятия.

Как передает Report, договоренность об этом была достигнута по итогам визита российских делегаций из Санкт-Петербурга и Челябинской области в Туркменистан.

Так, санкт-петербургская компания "Силовые машины", занимающаяся проектированием и производством энергетического оборудования, планирует провести модернизацию энергообъектов в Туркменистане.

Челябинский Южноуральский арматурно-изоляторный завод намерен локализовать свое производство на территории Туркменистана. Также обсуждался вопрос развертывания производства полимерных, фарфоровых и стеклянных изоляторов, а также линейной арматуры.

Другая южноуральская компания из Челябинска – "Нефть-сервис", планирует создать совместное производство в Туркменистане. Компания осуществляет производство нефтегазового оборудования, буровых скважин и электроники для нефтегазовых отраслей.