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    В Москве директор одной из фирм обвиняется в спонсировании ИГ

    Суд избрал в отношении Нурмагомедова меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Суд в Москве арестовал коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Нурмагомедова меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта", - сказал собеседник агентства.

    Директор обвиняется в содействии террористической деятельности на территории России.

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