В Москве директор одной из фирм обвиняется в спонсировании ИГ

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Суд в Москве арестовал коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Нурмагомедова меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта", - сказал собеседник агентства.

Директор обвиняется в содействии террористической деятельности на территории России.