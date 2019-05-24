Комитеты Сената США призвали Турцию не приобретать у России комплекс "С-400"

Комитет вооруженных сил Сената США выдвинул условия для продолжения участия Турции в программе по совместному производству истребителей "Ф-35".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, комитет утвердил проект 750-миллиардного оборонного бюджета США на 2020 год.

Согласно проекту, в случае отказа официальной Анкары от приобретения у России зенитно-ракетного комплекса "С-400", будет прекращено участие Турции в проекте по производству истребителей "Ф-35".

Помимо Турции, в производстве истребителей "Ф-35" участвуют еще 9 стран. Турция намерена приобрести у США 100 истребителей этого типа.

Представители армянской и греческой общин США поприветствовали решение Комитета вооруженных сил.

Напомним, что официальный Вашингтон пытается отговорить Турцию от приобретения зенитно-ракетного комплекса "С-400" из-за угрозы безопасности НАТО. Официальная Анкара же заявляет, что данный вопрос закрыт. Турция уже направила в Россию военных специалистов для прохождения тренинга в связи с "С-400".