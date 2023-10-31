Комитет госдоходов Армении: Таможенный пункт в Мегри будет построен с нуля

Таможенный пункт в Мегри будет построен с нуля.

Таможенный пункт в Мегри будет построен с нуля.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава Комитета госдоходов (КГД) Рустам Бадасян на заседании постоянных комиссий Национального Собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

"По части таможенного пункта в Мегри – все здания будут демонтированы и с нуля построен новый пункт, соответствующий лучшим международным стандартам", - сказал глава КГД.

В тоже время должны быть осуществлены реформы, направленные на ускорение и повышение эффективности таможенного контроля.

Ранее в КГД сообщили о том, что работы по перестройке и модернизации таможни в Мегри уже начаты. Процесс модернизации продлится до 2026 года.

Таможня в Мегри ремонтируется на грантовые средства ЕС и кредита Европейского банка реконструкции и развития. Ранее по программе ЕС были модернизированы три погранперехода на границе с Грузией – Баграташен, Бавра и Гогаван-Привольное.