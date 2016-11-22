Комитет СЕ: Коррупция остается проблемой для армянской пенитенциарной системы

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) опубликовал доклад по результатам четвертого визита в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в документе оценены меры, принятые армянскими властями в ответ на рекомендации, сделанные Комитетом после предыдущих визитов.

В связи с этим, особое внимание было уделено мерам предосторожности от жестокого обращения с лицами, находящимися под стражей в полиции, а также условиям их содержания, режима и службы здравоохранения в местах лишения свободы. Делегация также посетила психиатрические учреждения с целью изучения лечения и правовых гарантий, предлагаемых пациентам, госпитализированным на принудительной основе.

Комитет призвал власти Армении значительно усилить персонал Специальной следственной службы, устраняя тем самым необходимость полагаться на местных сотрудников полиции, а также для обеспечения того, чтобы все формальные жалобы о жестоком обращении в полиции незамедлительно были бы направлены в Следственную службу.

Комитет настоятельно рекомендовал армянским властям принять меры в связи решением проблемы переполненности тюрем.

В докладе подчеркивается, что коррупция все еще является проблемой в армянской пенитенциарной системе, и Комитет призвал власти Армении активизировать усилия в борьбе с этим явлением.