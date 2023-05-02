Комитет Рады Украины поддержал продление действия военного положения в стране

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. Речь идет о продлении их действия еще на 90 дней.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. Речь идет о продлении их действия еще на 90 дней.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

"Комитет по обороне поддержал постановления №9259 и №9260 продления сроков действия военного положения и общей мобилизации. Действие будет продолжено с 19 мая 2023 года - снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года. Рассмотрение в Раде очень скоро", - написал Железняк.