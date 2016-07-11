В Стамбуле открылась 40-ая сессия Комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 40-ая сессия Комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию открылась в Стамбуле. Как сообщает Report, эксперты рассмотрят 29 заявок на включение в Список Всемирного наследия. Среди кандидатов - горные экосистемы Койтендага в Туркменистане и Западный Тянь-Шань, заявку на включение которого представили Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Комитет также проанализирует состояние 108 объектов, уже включенных в Список Всемирного наследия, а также 48-ми из отдельного "черного" списка. В него включены объекты, находящиеся под угрозой. В числе этих 48-ми – исторический центр узбекского города Шахрисаб.

В числе других претендентов на включение в список ЮНЕСКО - месопотамские болота на юге Ирака и средневековые надгробья в Восточной Европе, пещеры неандертальцев в Гибралтаре и архитектурное наследие Ле Корбюзье и Фрэнка Ллойда Райта, пустыня Деште-Лут в Иране и верфь Нельсона в Антигуа.