Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением ситуации с образованием в Армении

Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением показателей охвата школьным образованием и посещаемости школ в Армении.

Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением показателей охвата школьным образованием и посещаемости школ в Армении.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении экспертов комитета ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

"Комитет серьезно обеспокоен ухудшением показателей охвата школьным образованием и посещаемости школ, особенно в старших классах средней школы, а также снижением результатов обучения, таких как отсутствие минимальных навыков чтения", - отмечено в сообщении.

Согласно заявлению, Комитет ООН настоятельно призывает Армению обеспечить, чтобы все девочки и мальчики получали справедливое и качественное начальное и среднее образование, ведущее к значимым и эффективным результатам обучения.



