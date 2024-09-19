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Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением ситуации с образованием в Армении

Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением ситуации с образованием в Армении Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением показателей охвата школьным образованием и посещаемости школ в Армении.
В регионе
19 сентября 2024 г. 18:45
Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением ситуации с образованием в Армении

Комитет ООН по правам детей обеспокоен ухудшением показателей охвата школьным образованием и посещаемости школ в Армении.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении экспертов комитета ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

"Комитет серьезно обеспокоен ухудшением показателей охвата школьным образованием и посещаемости школ, особенно в старших классах средней школы, а также снижением результатов обучения, таких как отсутствие минимальных навыков чтения", - отмечено в сообщении.

Согласно заявлению, Комитет ООН настоятельно призывает Армению обеспечить, чтобы все девочки и мальчики получали справедливое и качественное начальное и среднее образование, ведущее к значимым и эффективным результатам обучения.


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