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Комитет нацбезопасности Казахстана задержал свыше 50 членов ОПГ

Комитет нацбезопасности Казахстана задержал свыше 50 членов ОПГ Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана сообщил о пресечении деятельности ОПГ. Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек.
В регионе
23 сентября 2024 г. 12:01
Комитет нацбезопасности Казахстана задержал свыше 50 членов ОПГ

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана сообщил о пресечении деятельности ОПГ. Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В отношении них проводятся следственные действия. Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности.

"Пользуясь доверием, совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд тенге. Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении", - сообщили в КНБ.

Операция по задержанию членов организованной преступной группы проводилась 18 сентября сразу в нескольких регионах страны. Это: Астана, Алматы и Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Жетысуская, а также Западно-Казахстанская и Павлодарская области.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda mütəşəkkil cinayətkar dəstənin 50-dən çox üzvü saxlanılıb

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