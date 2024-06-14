О нас

Комитет Госдумы РФ одобрил проект о праве полиции выдворять иностранцев

Комитет Госдумы РФ одобрил проект о праве полиции выдворять иностранцев Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому органы внутренних дел получат полномочия по принятию решений об административном выдворении за преде
В регионе
14 июня 2024 г. 13:11
Комитет Госдумы РФ одобрил проект о праве полиции выдворять иностранцев

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому органы внутренних дел получат полномочия по принятию решений об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает российское бюро Report, об этом указано в решении комитета.

"Рекомендовать Государственной думе принять данный законопроект в первом чтении. Предложить Совету Государственной думы включить вопрос о рассмотрении указанного проекта федерального закона в первом чтении в проект порядка работы Государственной думы на 18 июня 2024 года", - говорится в решении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi