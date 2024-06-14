Комитет Госдумы РФ одобрил проект о праве полиции выдворять иностранцев

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому органы внутренних дел получат полномочия по принятию решений об административном выдворении за преде

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому органы внутренних дел получат полномочия по принятию решений об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает российское бюро Report, об этом указано в решении комитета.

"Рекомендовать Государственной думе принять данный законопроект в первом чтении. Предложить Совету Государственной думы включить вопрос о рассмотрении указанного проекта федерального закона в первом чтении в проект порядка работы Государственной думы на 18 июня 2024 года", - говорится в решении.