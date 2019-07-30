Комитет госдоходов Армении хочет продать имущество экс-депутата с молотка

Комитет государственных доходов Армении обратился в суд за разрешением продать на аукционе имущество, принадлежащее экс-депутату парламента Армении Манвелу Григоряну. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на судебном заседании по делу Григоряна сообщил судья Мнацакан Мартиросян и зачитал заявление КГД.

Бывший депутат парламента Армении Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 100 миллионов драмов (более 200 тысяч долларов), уклонении от налогов и растрате госимущества (в обоих случаях – более чем на 1 миллиард драмов). Обвинение предъявлено и его супруге Назик Амирян.

"КГД просит частично отменить арест на имущество, дать ему возможность продать это имущество через аукцион и заплатить 1 миллиард 18 миллионов драмов в государственный бюджет в качестве налоговых обязательств", – отметил судья, представив обоснования КГД.

Защитник Григоряна – Левон Багдасарян – заявил, что запрос КГД неправомочен. Тем не менее, суд дал сторонам время ознакомиться с документом для последующего его обсуждения.

Судья объявил перерыв в заседании.

Отметим, что во вторник Григорян вновь не явился на судебное заседание по состоянию здоровья. Его жена – Назик Амирян, которой также предъявлены обвинения, находится в суде.