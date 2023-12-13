О нас

Комитет госбезопасности Беларуси: Семь формирований в Польше готовят у нас теракты

Комитет госбезопасности Беларуси: Семь формирований в Польше готовят у нас теракты Семь польских незаконных формирований готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.
В регионе
13 декабря 2023 г. 14:38
Комитет госбезопасности Беларуси: Семь формирований в Польше готовят у нас теракты

Семь польских незаконных формирований готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой БелТА, об этом журналистам заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель.

"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке... Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии [Республики Беларусь] и убежал за границу", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Турция разработала новый микроразмерный БПЛА
ФотоТурция разработала новый микроразмерный БПЛА
13 декабря 2023 г. 15:04
Премьер-министр Грузии направил письмо к лидерам Евросоюза
Премьер-министр Грузии направил письмо к лидерам Евросоюза
13 декабря 2023 г. 14:08
Правительство Армении выделит 65 млн долларов на продление срока эксплуатации АЭС
Правительство Армении выделит 65 млн долларов на продление срока эксплуатации АЭС
13 декабря 2023 г. 12:54
В Армении заявили о возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года
В Армении заявили о возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года
13 декабря 2023 г. 12:31
При пожаре на Мозырском НПЗ в Беларуси погиб один рабочий
При пожаре на Мозырском НПЗ в Беларуси погиб один рабочий
13 декабря 2023 г. 12:02
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за густого тумана
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за густого тумана
13 декабря 2023 г. 10:58
В Кыргызстане из-за морозов школы переведены на дистанционное обучение
В Кыргызстане из-за морозов школы переведены на дистанционное обучение
13 декабря 2023 г. 10:40
СМИ: КС Армении отказывается рассматривать иски парламентской оппозиции
СМИ: КС Армении отказывается рассматривать иски парламентской оппозиции
13 декабря 2023 г. 10:10
Число пострадавших в результате ракетной атаки на Киев выросло до 53 человек
Число пострадавших в результате ракетной атаки на Киев выросло до 53 человек
13 декабря 2023 г. 09:58
Зеленский выразил надежду на получение военной помощи от США
Зеленский выразил надежду на получение военной помощи от США
13 декабря 2023 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi