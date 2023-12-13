Комитет госбезопасности Беларуси: Семь формирований в Польше готовят у нас теракты

Семь польских незаконных формирований готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.

Семь польских незаконных формирований готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой БелТА, об этом журналистам заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель.

"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке... Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии [Республики Беларусь] и убежал за границу", - отметил он.