Kомиссия в Армении расследует прослушивание главы Службы нацбезопасности

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Для расследования дела о прослушивании телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы страны Сасуном Хачатуряном Национальное собрание страны сформировало специальную следственную комиссию, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Комиссия будет состоять из 11 человек. Пять мест отведено Республиканской партии Армении, три - фракции "Елк", два - блоку "Царукян" и одно - партии "Дашнакцутюн", - сообщил спикер парламента страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о начале войны с олигархами в Армении.