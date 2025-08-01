Комиссия турецкого парламента по разоружению PKK приступит к работе 5 августа

Первое заседание комиссии парламента Турции по разоружению запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) запланировано на 5 августа.

Первое заседание комиссии парламента Турции по разоружению запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) запланировано на 5 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер законодательно органа Нуман Куртулмуш.

"Приглашаю всех членов комиссии на ее первое заседание 5 августа", - приводит слова Куртулмуша телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что комиссия, в которую войдут депутаты от всех представленных в парламенте партий, займется разработкой законодательной основы процесса разоружения PKK. К октябрю, когда парламент соберется на осеннюю сессию, она подготовит свои предложения, в том числе по внесению изменений в антитеррористические акты и закон об исполнении наказаний.