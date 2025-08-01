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Комиссия турецкого парламента по разоружению PKK приступит к работе 5 августа

Комиссия турецкого парламента по разоружению PKK приступит к работе 5 августа Первое заседание комиссии парламента Турции по разоружению запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) запланировано на 5 августа.
В регионе
1 августа 2025 г. 13:56
Комиссия турецкого парламента по разоружению PKK приступит к работе 5 августа

Первое заседание комиссии парламента Турции по разоружению запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) запланировано на 5 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер законодательно органа Нуман Куртулмуш.

"Приглашаю всех членов комиссии на ее первое заседание 5 августа", - приводит слова Куртулмуша телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что комиссия, в которую войдут депутаты от всех представленных в парламенте партий, займется разработкой законодательной основы процесса разоружения PKK. К октябрю, когда парламент соберется на осеннюю сессию, она подготовит свои предложения, в том числе по внесению изменений в антитеррористические акты и закон об исполнении наказаний.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin PKK-nın tərk-silahı üzrə komissiyası avqustun 5-də işə başlayacaq
Версия на английском языке Turkish Parliament commission on PKK disarmament to begin work on August 5

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