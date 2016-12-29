Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы самолета минобороны России

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 минобороны России рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", - сказал он.

Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов.

Он подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

Поисковая операция в Черном море продолжается, для окончательных выводов нужны дополнительные фрагменты Ту-154.

Самолет министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию утром 25 декабря и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.