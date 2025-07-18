Комиссия по защите конкуренции Армении проверяет цены на рынке сжиженного газа

Комиссия по защите конкуренции начала проверку на рынке сжиженного газа Армении.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс‑секретарь ведомства Ани Смбатян.
"С учетом ситуации с импортом, комиссия изучит процессы на рынке сжиженного газа и выявляет имеющиеся проблемы. О начале проверки мы уже уведомили всех наших партнеров", — сказала она.
По ее словам, комиссия в рамках своих полномочий также содействует хозяйствующим субъектам в решении проблем, возникающих при поставках, в том числе за пределами страны.
Министр экономики Армении Геворк Папоян ранее заявил, что за последнюю неделю в страну поступила 331 автоцистерна сжиженного газа. На фоне сохраняющихся высоких цен наступило время для вмешательства антимонопольного органа.
Недавние задержки поставок сжиженного газа привели к повышению цен в Армении, хотя фактического дефицита на внутреннем рынке нет. Также не изменилась закупочная цена в России.
Между тем, розничная цена выросла с 120 до 160–170 драмов за литр (примерно на 40 центов). Предполагается, что некоторые поставщики воспользовались ситуацией и необоснованно завысили цену.