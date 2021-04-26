Комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу завтра

Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновит работу 27 апреля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Председательствовать на ней будет политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора. "В заседании примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - отмечается в сообщении.
Стороны продолжат обсуждение возможного возвращения США в соглашение.
6 апреля в Вене состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его итогам двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.