Пресс-секретарь президента: Комиссия по делимитации границ между Грузией и Азербайджаном должна срочно приступить к работе

"Президент Грузии считает, что должны быть определены границы с дружественным и соседним Азербайджаном".

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщила пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, в ходе визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан между главами государств двух стран была достигнута договоренность об обновлении комиссии по делимитации и демаркации границ: "Деятельность комиссии несколько лет была приостановлена. Комиссия должна срочно приступить к работе. Это станет еще одним шагом вперед в отношениях между двумя соседними и дружественными странами".