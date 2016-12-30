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    Комиссия парламента Турции одобрила проект конституционной реформы

    Парламент вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Специальная комиссия парламента Турции cегодня утром одобрила проект конституционной реформы, предусматривающей переход на президентскую форму правления, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Проект изменений в основном законе страны три недели назад внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

    Заседание комиссии продолжалось порядка 17 часов.

    Парламент вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Референдум может быть проведен в марте или апреле 2017 года.

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