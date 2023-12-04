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Комиссия парламента Армении отказалась от криминализации признания Карабаха в составе Азербайджана

Комиссия парламента Армении отказалась от криминализации признания Карабаха в составе Азербайджана Парламентская комиссия Армении по государственно-правовым вопросам проголосовала против внесения изменений в Уголовный кодекс этой страны, предложенных законопроектом в рамках гражданской инициативы "Айакве".
В регионе
4 декабря 2023 г. 18:27
Комиссия парламента Армении отказалась от криминализации признания Карабаха в составе Азербайджана

Парламентская комиссия Армении по государственно-правовым вопросам проголосовала против внесения изменений в Уголовный кодекс этой страны, предполагающих привлечение к уголовной ответственности за отказ от права на самоопределение Карабаха.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, проект был предложен оппозиционной гражданской инициативой "Айакве".

Законопроект предполагал криминализацию запрета на признание Карабаха в составе Азербайджана и нивелирования значения так называемого "геноцида армян".

Таким образом, проект против территориальной целостности Азербайджана не прошел в парламенте Армении, несмотря на уличные протесты и сбор голосов в его поддержку.

Документ был отвергнут семи голосами представителей правящей фракции "Гражданский договор" против трех голосов представителей оппозиции.

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