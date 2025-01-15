Комиссия НС одобрила документ по сотрудничеству таможенных органов США и Армении

Комиссия Национального собрания Армении по экономическим вопросам одобрила проект ратификации соглашения между правительствами Армении и США о взаимной помощи таможенных органов.

Комиссия Национального собрания Армении по экономическим вопросам одобрила проект ратификации соглашения между правительствами Армении и США о взаимной помощи таможенных органов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы Комитета государственных доходов Рафаэль Геворгян.

Заседание комиссии состоялось 15 января.

По его словам, в рамках соглашения планируется упростить протоколы обмена информацией с целью предоставления взаимной административной помощи в связанных с таможенным делом областях.



