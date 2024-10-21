О нас

Комиссии Азербайджан-Армения-РФ требуется консенсус для продолжения работы

Комиссии Азербайджан-Армения-РФ требуется консенсус для продолжения работы Трехсторонняя комиссия между Арменией, Азербайджаном и Россией по разблокированию региональных коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры трех стран, не продолжает заседания из-за отсутствия консенсуса по некоторым вопросам.
В регионе
21 октября 2024 г. 11:47
Комиссии Азербайджан-Армения-РФ требуется консенсус для продолжения работы

Трехсторонняя комиссия между Арменией, Азербайджаном и Россией по разблокированию региональных коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры трех стран, не продолжает заседания из-за отсутствия консенсуса по некоторым вопросам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте Армении заявил вице-премьер Мгер Григорян.

"Нет, заседания не продолжаются. Вы знаете, что есть фундаментальные вопросы, по которым должен быть консенсус. Пока не будет консенсуса, обсуждать детали бессмысленно", - сказал он.

Трехсторонняя комиссия была создана в начале 2021 года на встрече в Москве лидерами России, Азербайджана и Армении. Они приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Важнейшим вопросом региональных коммуникаций продолжает оставаться создание связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan-RF komissiyasının iclasları bəzi məsələlərdə konsensus olmadığına görə keçirilmir
Версия на английском языке Azerbaijan-Armenia-Russia Commission not meeting due to lack of consensus on some issues

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi