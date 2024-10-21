Комиссии Азербайджан-Армения-РФ требуется консенсус для продолжения работы

Трехсторонняя комиссия между Арменией, Азербайджаном и Россией по разблокированию региональных коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры трех стран, не продолжает заседания из-за отсутствия консенсуса по некоторым вопросам.

Трехсторонняя комиссия между Арменией, Азербайджаном и Россией по разблокированию региональных коммуникаций, которую возглавляют вице-премьеры трех стран, не продолжает заседания из-за отсутствия консенсуса по некоторым вопросам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте Армении заявил вице-премьер Мгер Григорян.

"Нет, заседания не продолжаются. Вы знаете, что есть фундаментальные вопросы, по которым должен быть консенсус. Пока не будет консенсуса, обсуждать детали бессмысленно", - сказал он.

Трехсторонняя комиссия была создана в начале 2021 года на встрече в Москве лидерами России, Азербайджана и Армении. Они приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Важнейшим вопросом региональных коммуникаций продолжает оставаться создание связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении.