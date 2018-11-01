Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 5 ноября специализированные комиссии парламента Ирана изучат предложение об импичменте министра внутренних дел Абдолрезы Рахмани Фазли, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

25 депутатов в письме от 3 октября представили свою просьбу об импичменте министра внутренних дел Абдольрезы Рахмани Фазли председательствующей в парламенте комиссии, критикуя того за то, что он не смог выполнить несколько критических вопросов во время его службы.

Небрежность министра в вопросах безопасности, особенно при террористической атаке в городе Ахваз, рассматривается как одна из основных причин предложения по его импичменту. Рахмани Фазли, который вступил в должность 15 августа 2013 года в первый срок президентства Хасана Рухани, также является главой Совета государственной безопасности (SSC).