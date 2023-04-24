Комиссар СЕ в ответ армянскому депутату: моя миссия не заключается в контролировании государственных границ

Моя миссия не заключается в контролировании государственных границ.
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"Моя миссия не заключается в контролировании государственных границ. Моя работа заключается в том, чтобы находить решения, когда нарушаются права человека. Моя задача – расследовать вопросы, связанные с проблемами заминированных территорий, пропавших без вести, пожилых людей, детей, права которых были нарушены в результате конфликтов", - заявила Д.Миятович.
Комиссар обвинила Армению в отказе от сотрудничества с Советом Европы.
"Я не могу поехать в Карабах, хотя имею возможность совершать поездки в охваченные войной регионы. Если здесь и есть виновный, то это государства-члены Совета Европы, которые отказываются сотрудничать. Неправильно политизировать мою должность", - добавила она.