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Комиссар СЕ в ответ армянскому депутату: моя миссия не заключается в контролировании государственных границ

Комиссар СЕ в ответ армянскому депутату: моя миссия не заключается в контролировании государственных границ Моя миссия не заключается в контролировании государственных границ.
В регионе
24 апреля 2023 г. 21:03
Комиссар СЕ в ответ армянскому депутату: моя миссия не заключается в контролировании государственных границ

Моя миссия не заключается в контролировании государственных границ.

Как передает Report, об этом в ходе начавшейся в понедельник весенней сессии Совета Европы (СЕ) в Страсбурге заявила комиссар по правам человека ЕС Дуня Миятович, отвечая на слова армянского депутата о том, почему она не едет в Карабахский регион Азербайджана.

"Моя миссия не заключается в контролировании государственных границ. Моя работа заключается в том, чтобы находить решения, когда нарушаются права человека. Моя задача – расследовать вопросы, связанные с проблемами заминированных территорий, пропавших без вести, пожилых людей, детей, права которых были нарушены в результате конфликтов", - заявила Д.Миятович.

Комиссар обвинила Армению в отказе от сотрудничества с Советом Европы.

"Я не могу поехать в Карабах, хотя имею возможность совершать поездки в охваченные войной регионы. Если здесь и есть виновный, то это государства-члены Совета Европы, которые отказываются сотрудничать. Неправильно политизировать мою должность", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке AŞ-nin komissarı erməni deputata cavab verib: "Missiyam ölkələrin sərhədlərinə nəzarət etməkdən ibarət deyil"

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