Комиссар ЕС: Турция остается кандидатом на вступление в Евросоюз

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Турция остается кандидатом на вступление в Евросоюз.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил комиссар ЕС по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции с турецкими коллегами в Анкаре.

"Турция была, является и будет страной-кандидатом в ЕС", — заявил он.

В свою очередь министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Евросоюз руководствуется двойными стандартами при решении вопроса о принятии Турции в организацию.

"Когда речь идет об участии в решении проблем мигрантов, Турция рассматривается как полезный участник. Как только речь идет о вступлении Турции в ЕС – постоянно встречаются какие-то препятствия, несмотря на то, что мы проводим необходимые реформы и ждем уже много десятков лет. Это откровенно двойные стандарты", — сказал О.Челик на пресс-конференции.