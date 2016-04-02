Комиссар ЕС по вопросам миграции прибыл в Грузию

Сегодня в Грузию прибыл комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос

2 апреля, 2016 13:28

https://report.az/storage/news/a4f52e5c6c8575d7292b831612c96f88/0871e1cc-a41e-4e02-b528-51d9aa7fbcae_292.jpg Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Грузию прибыл комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии, в ходе визита еврокомиссар встретится с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, министром юстиции Теей Цулукиани и заместителем главы МВД Арчилом Талаквадзе. Также запланирована встреча Димитриса Аврамопулоса с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией I.

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