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Командующий Западным военным округом России снят с должности

Командующий Западным военным округом России снят с должности Со своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев.
В регионе
2 октября 2022 г. 17:28
Командующий Западным военным округом России снят с должности

Со своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют реестры, имеющиеся в открытом доступе.

Там же можно увидеть, что кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября.

Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.

На сайте Минобороны до сих пор Журавлев еще числится главой ЗВО.

Войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. И российские военные телеграмм-каналы обвиняли их в отсутствии стойкости и в отступлении с позиций, что привело к потере войсками РФ с большей части захваченной территории в регионе.

Напомним, что призывы наказать виновных за военные неудачи звучат уже не первый день. Вчера, например, лидер Чечни Рамзан Кадыров подверг жесткой критике командующего Центральным военным округом генерала Лапина (который командует войсками в Харьковской и на севере Луганской области).

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