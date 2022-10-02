Командующий Западным военным округом России снят с должности

Со своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев.
Как передает Report, об этом свидетельствуют реестры, имеющиеся в открытом доступе.
Там же можно увидеть, что кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября.
Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.
На сайте Минобороны до сих пор Журавлев еще числится главой ЗВО.
Войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. И российские военные телеграмм-каналы обвиняли их в отсутствии стойкости и в отступлении с позиций, что привело к потере войсками РФ с большей части захваченной территории в регионе.
Напомним, что призывы наказать виновных за военные неудачи звучат уже не первый день. Вчера, например, лидер Чечни Рамзан Кадыров подверг жесткой критике командующего Центральным военным округом генерала Лапина (который командует войсками в Харьковской и на севере Луганской области).