Командующий Западным военным округом России снят с должности

Со своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев.

Со своей должности снят командующий Западным военным округом российской армии Александр Журавлев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют реестры, имеющиеся в открытом доступе.

Там же можно увидеть, что кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября.

Новым командующим ЗВО стал генерал-лейтенант Роман Бердников. В свое время он руководил группой российских войск в Сирии.

На сайте Минобороны до сих пор Журавлев еще числится главой ЗВО.

Войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. И российские военные телеграмм-каналы обвиняли их в отсутствии стойкости и в отступлении с позиций, что привело к потере войсками РФ с большей части захваченной территории в регионе.

Напомним, что призывы наказать виновных за военные неудачи звучат уже не первый день. Вчера, например, лидер Чечни Рамзан Кадыров подверг жесткой критике командующего Центральным военным округом генерала Лапина (который командует войсками в Харьковской и на севере Луганской области).