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Командующий ВВС Ирана: Полностью перешли на самообеспечение своих ВВС боевыми БПЛА

Командующий ВВС Ирана: Полностью перешли на самообеспечение своих ВВС боевыми БПЛА Иран достиг 100%-го самообеспечения в снабжении своих военно-воздушных сил (ВВС) боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
В регионе
8 сентября 2022 г. 12:06
Командующий ВВС Ирана: Полностью перешли на самообеспечение своих ВВС боевыми БПЛА

Иран достиг 100%-го самообеспечения в снабжении своих военно-воздушных сил (ВВС) боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди.

"Мы достигли 100-процентного самообеспечения в области беспилотной авиации, но не должны ни на мгновение останавливаться в этих усилиях, потому что остановка в данной сфере ведет к отставанию, - цитирует агентство ИСНА Вахеди, который посетил базу иранских ВВС в Тебризе (провинция Восточный Азербайджан). - Мы добились хорошего прогресса в области беспилотных летательных аппаратов, ВВС закупили два очень ценных дрона - "Каман-12" и "Каман-22". Мы одни из первых в регионе в области беспилотной авиации. Наши возможности растут с каждым днем, и мы услышим хорошие новости в этой области в недалеком будущем".

Командующий ВВС Ирана также отметил успехи оборонной промышленности страны в модернизации радаров на боевых самолетах, производстве высокоточных бомб, ракет большой дальности и ракет класса "воздух - воздух".

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Версия на английском языке Iran completely switches to self-sufficiency of Air Force with combat drones

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