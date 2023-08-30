Командующий сухопутными войсками Украины: Войска РФ пытаются прорвать оборону

Ситуация на восточном фронте остается сложной. Самыми трудными остаются Бахмутский и Лимано-Купянский направления, где российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ.

Ситуация на восточном фронте остается сложной. Самыми трудными остаются Бахмутский и Лимано-Купянский направления, где российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский.

"Самые упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике", - рассказал Сырский.