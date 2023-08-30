О нас

Командующий сухопутными войсками Украины: Войска РФ пытаются прорвать оборону

Командующий сухопутными войсками Украины: Войска РФ пытаются прорвать оборону Ситуация на восточном фронте остается сложной. Самыми трудными остаются Бахмутский и Лимано-Купянский направления, где российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ.
В регионе
30 августа 2023 г. 10:43
Командующий сухопутными войсками Украины: Войска РФ пытаются прорвать оборону

Ситуация на восточном фронте остается сложной. Самыми трудными остаются Бахмутский и Лимано-Купянский направления, где российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский.

"Самые упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике", - рассказал Сырский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Commander of Ukrainian ground forces: Enemy trying to break through defenses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna quru qoşunlarının komandanı: "Düşmən müdafiəmizi yarmağa çalışır"

Самое читаемое

Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi