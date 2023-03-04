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Командующий НАТО в Европе: Потери РФ составляют 200 тысяч, убиты и ранены 1800 офицеров

Командующий НАТО в Европе: Потери РФ составляют 200 тысяч, убиты и ранены 1800 офицеров С начала полномасштабной войны более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены.
В регионе
4 марта 2023 г. 14:46
Командующий НАТО в Европе: Потери РФ составляют 200 тысяч, убиты и ранены 1800 офицеров

С начала полномасштабной войны более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Он подчеркнул, что "масштабы этой войны невероятны", а после нападения России на Украину в НАТО должны приспособиться к "новой реальности".

"Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров", - заявил Каволи.

По его словам, в среднем российская армия выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - добавил Каволи.

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Версия на азербайджанском языке NATO generalı: "Rusiyanın 200 000-dən çox əsgəri, 1800-dən çox zabiti öldürülüb və yaralanıb"

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